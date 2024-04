NÄDALAVAHETUSE ILM | Lõpuks ometi! Ees ootavad kevadiselt soojad ilmad

Laupäeval (27.04) tugevneb Eesti kohal lõuna poolt kõrgrõhuhari, kuid pärastlõunal läheneb merelt väheaktiivne madalrõhulohk. Öö on enamasti sajuta, kuid mitmel pool tekib udu, mis püsib paiguti ennelõunani. Pilvi on öösel vähe ja tuul tasane ning õhutemperatuur langeb -2..+3°C-ni. Ka ennelõuna on sajuta, kuid pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Puhub mõõdukas ja nõrk lõunakaare tuul. Sooja tuleb 8..14, rannikul kohati 6°C.