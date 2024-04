MAALEHE TÜRGI REIS | Nad päriselt elavadki koobastes

UNESCO pärandisse kuuluvad Göreme rahvuspargi kirikud on mägedesse uuristatud varakristlikul perioodil, kui mungad ja nunnad pidid end ametivõimude ehk Rooma impeeriumi eest varjama. Nende loodud freskod on kohati nii värsked, nagu eile maalitud. Kuigi moslemid, kelle usk inimest kujutada ei luba, on püüdnud pühakute nägusid maha toksida, on enamik piibliststeene siiski alles.

Kirikutes saab aimu koopaarhitektuuri eripäradest, veelgi paremini avaldub see aga elamiseks kohandatud mägedes. Neidki leidub siin, tegemist on kalli kinnisvaraga, mis ühtlasi on ka muinsuskaitse all.

Kaljude sisse uuristatud kodud on varustatud kaasaegsete akendega, mõistagi on olemas ka veevärk ja elekter. Mööbli asemel on aga suuresti lihtsalt seintesse õõnestatud orvad, mida võib kasutada panipaikade, istumis- või lamamiskohtadena või lihtsalt lambi hoidmiseks.

Ühte sellisesse koobaskodusse sai Maalehe reisiseltskond ka sisse. Peremees peab seal suvel kohvikut, aga lubas meil ka kõverikke käike ja järske redeleid pidi kõrgusse kerkivasse elamisse pilgu heita.

Selliseid pinnavormidesse uuristatud linnu on Kapadookias hulgem. Ühest teise kulgedes on võimalik peatuda erinevatel vaateplatvormidel, et heita pilk näiteks tuvide orgu, kus kasvatati linde eelkõige sõnniku saamiseks ja kus praegugu turistid meie tuvide lahjemaid suguvendi väikese tasu eest toita saavad.

Armastuse orus on ilmastiku kapriisid vorminud mägede erinevatest kivimikihtidest peenisekujulised tornid, vaateplatvormil on aga võimalus südamekujuliste väravate vahe nende taustal pilti teha. Neid moodustisi nimetatakse hellitlevalt ka „haldjakorstnateks“ või „seenteks“, viimaste populaarseim näide on Kolme kaunitari nimeline vaatamisväärsus.