„Täna varastati minult kevad.“ Jultunud pätid tassisid Supilinna elaniku peenra taimedest tühjaks

Ka taimed oli erinevat sorti ning naine püüdis hoida värvivalikuga ranget joont. Istutatud sai vaid lillasi, roosasi, siniseid ja valgeid lilli.

„Esimesel aastal panin sinna ebahüatsinte, kobarhüatsinte, sügavsinise elulõnga, krookuseid, suuri ja väikseid lauke ja hästi palju tulpe Candy Prince (pilt ülal vasakul). Järgmisel aastal lisasin veel tulpe (Honeymoon, Hawaii, Angelique jms), kirgaslilli, liiliad Sorbonne ja Brasilia, halli aruheina, tavalisi suuri hüatsinte, krookuseid jms. Hiljem olen lisanud veel siilkübara, männasmailast, helesiniseid võõrasemasid, tähklavendli, habenelke, merikanni… kõiki ei mäletagi,“ kirjeldab ta.

26. aprilli hommikul sai naine suure šoki osaliseks. Tema peenar oli tehtud täiesti tühjaks ja lilled ära viidud koos sibulate, juurte ja mugulatega. Isegi elulõng koos toetusrestiga oli minema viidud.

Kärt tõdeb nukralt: „Ma arvasin, et sellised ajad on möödas. Iga aastaga muutusin üha julgemaks ka, sest ei kühvleid ega tööriistu keegi peenra äärest ära ei viinud. Viimased kaks aastat on seal olnud ka kallad. Neid veel õnneks ei jõudnud õue viia, ehkki on toas juba päris kopsakateks läinud.“

Kaunist peenrast jäi kahjuks alles vaid „sea songermaa“.

Selgu, et taolisi varguseid on Tartus juhtunud ka varem. Üks kommenteerija lisab, et tal on Herne tänaval mitu korda lillepotid lilledega ära varastatud ning ka lillekastid akna alt seinast välja kruvitud. Teine lisab: „Sel kevadel varastati kirjandusmuuseumi eest peenrast lumikellukesed, ainult auk oli alles. Kusjuures väljas on kaamerast teavitav silt ja kaamera ise ka. Salvestuselt oli näha, et kapuutsid olid peas, mees ja naine.“

Tartu Postimees kirjutab, et varguse laine tabas alles hiljuti ka Tartu keskparki, raekoja esist ning Rüütli tänavat - kõigis neis paigus jäid ühele või enamalegi vandaalile ette hiljuti lillepottidesse istutatud kevadlilled ja mägimännid. „Kannikesi songiti mullast välja mitukümmend, mägimännid jäeti alles, kuid kas need ka ellu jäävad on iseasi,“ nentis Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe.