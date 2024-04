20 AASTAT EUROLIITU | Kristiina Ojuland: läbi rääkida tuli iga lehma, iga lamba, iga piimaliitri pärast

Kohtume endise välisministri Kristiina Ojulandiga vahetult pärast seda, kui ta käis üle hulga aja taas Prantsusmaal Strasbourgis, kus sai Euroopa Liidu laienemise 20. aastapäeva üritusel kokku vanade heade tuttavatega, kellega valitsuses olles ja euroliidu läbirääkimisi pidades tihti kohtus. Ojuland ütleb, et tal on hea meel, et Eestil on liidus tugev positsioon ja meiega arvestatakse. Aastakümnete eest oli olukord hoopis teistsugune...