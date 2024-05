Viis vähe tuntud puuliiki

Igasuguste hellikute kõrval, kellele meie kliima otsustavad piirid seab, on olemas aga teoreetiliselt päris vastupidavaid liike. Mõned, kellest pole varem midagi kuulnud, on näiteks Cercocarpus, Pteroceltis ja Euptelea. Just säärased imetegelased sai sedakorda Tropiku-nimelisest veebimüügikohast leitud.