Kuumast kõrbest saab paari päevaga meri

„Dubai or not Dubai?“ mõtlesid sajad lennujuhid kaks nädalat tagasi, kui said teavet maailma kõige elavama liiklusega aerodroomi tabanud paduvihmadest. 26. aprillil langes Araabia Ühendemiraatide pealinna lennuradadele 142 mm vihma. (Saarlased võivad võrrelda seda valingut 1972. aasta 4. juulil Metskülas alla tulnud Eesti ööpäevase rekordsajuga – 148 mm.)