Ilus ja kasulik kopsurohi

Eestimaal on see kevadlill üsna tavaline, ainult loodenurgas trehvab teda harva. Veelgi haruldasem on kopsurohi Hiiumaal. Seal Kõpu poolsaare metsades teda ikka kasvab, nõlvaaluste jugapuude naabruses. Üks tore leid on ka saare kirdenurgas, saluilmelises niiskes kuusikus.