Tallinn on Põhja-Euroopa orhideepealinn

Võiks arvata, et Tallinnas käib käpaliste käpp üpris halvasti – kui vaadata kõiki neid tohutuid kinnisvaraarendusi, mis trügivad aina rohkem seni säilinud roheliste oaaside ümber. Ometi selgub üllatusega, et siiamaani pole pealinna piirest päriselt kadunud ükski orhideeliik. Vastuoksa, Tallinna võiks nimetada lausa Põhja-Euroopa orhideepealinnaks. Neid on siin koguni 20 liiki, millega edestatakse napilt Stockholmi ja Oslot, teised jäävad hoopis maha.

Esmapilgul tundub see päris imekspandav. Teisalt, eks Tallinna maa-ala ole suur ja lai, hõlmates väga eripalgelisi maastikke, millest mitmed õnneks looduskaitse all ja loodetavasti peavad kinnisvaraarendajate pealetungile ikka vastu.

Käpalisi ei tasu käppida

Aga kuidas on lood pealinna rohealadel liikuva rahvaga? Siinkohal ongi raamat abiks, sest toob need noppimisele tundlikud lilled paremini inimeste teadvusse. Kahjuks on veel selliseid, kes vaatavad kusagil roheala raja servas, et näed sa, mis tore lill, ja napsti – võetavad vaasi pistmiseks kaasa.

Paljud käpalised ongi koha leidnud just säärastes kohtades. Mitmed sõrmkäpad ja neiuvaibad näiteks. Aga ka Tallinnas haruldane kuldking. Hoopis haavatav tundub valge tolmpea. Üksainuke taim, avastatud Tallinna piirilt ühe terviseraja äärest alles kolme aasta eest. See liik nõnda kaugel kirdes on omaette ime. Valge tolmpea senised kasvukohad on kõik jäänud kaugele läänekaarde: Saaremaale, Hiiumaale, Vormsile ja mandril Virtsu kanti.

Tähelepanuväärseid käpaliste leide on Tallinnas palju. Nii metsaorhideid, nagu Kakumäe suur roomava öövilke populatsioon ja paar kõdu-koralljuure leiukohta, päris soolembeseid kui ka loopealsete liike. Mõneti veider, et paepealne Lasnamäe ei hiilga eriti alvariorhideede poolest. Ehkki looduslikke paiku on seal säilinud üksjagu, on ehk süüdi liiga karm plaatloo kasvukohatüüp.