Hiiumaa vallavalitsus esitas Aivar Viidiku kohta kuriteoteate

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles Hiiu Lehes, et aprilli alguses sai Hiiumaa Vallavalitsus vihje, et ühe osavalla kasutuses oleva kaardiga on tangitud isiklikuks otstarbeks. Samal ajal ilmus meediasse teade Viidiku vabastamise kohta Kärdla osavallavanema töökohalt.