Eesti inimeste kommunaalarvetes valitseb tohutu ebavõrdsus. „Meie küla jookseb tühjaks, sest 600 eurot maksta on absurd“

„Tarbja on tegelikult ideaalne paik elamiseks, eriti väikeste lastega. Meil on pood, lasteaed, ilus järv ja turvaline keskkond. Kõrgete küttearvete tõttu on kõik aga kokku varisemas. Viimase poole aasta jooksul on keskmiselt kaks-kolm korterit nädalas müüki pandud. Paljud on öelnud, et pangast laenu võtta ja osta näiteks Paidesse korter ning maksta seda koos kõigi muude kuludega on odavam kui elada siin oma korteris ja maksta kallist kütet või lähiajal terendavat ülikallist remondilaenu, mille hind tuleb arvutuste kohaselt kaheksa korteriga majades neli eurot ruutmeetri kohta,“ räägib Tarbjal elav Regita Eesmaa, kes on ka ühe kortermaja ühistu juhatuse esimees.