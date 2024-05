Millised toidulisandid aitavad toetada Sinu tervist? Proviisor annab nõu.

Vitamiin D

Vitamiin D on rasvlahustuv vitamiin, mida saame teatud määral toiduga, kuid suurim kogus D-vitamiinist sünteesitakse nahas päikese UVB-kiirguse toimel. Head D-vitamiini allikad on rasvane kala, muna, maks ja D-vitamiiniga rikastatud toiduained (piim, keefir jne). Eesti kliimas, perioodil september kuni mai, on mõistlik võtta D-vitamiini lisakogustes, et vähendada osteomalaatsia ehk luude pehmenemise ja osteoporoosi ehk luude hõrenemise riski. D-vitamiin soodustab kaltsiumi ja fosfori imendumist. Üleannustamine esineb harva ja vitamiin on suhteliselt ohutu. Sagedasemad kõrvaltoimed suurematel annustel on naha allergiline reaktsioon ja kõhukinnisus.

Magneesium

Magneesium on ülimalt kasulik mineraalaine, mis aitab hoida südame tervena, luud tugevana ja osaleb veresuhkru taseme regulatsioonis. Magneesiumi puudulikkus võib vähendada D-vitamiini toimet. Parimateks magneesiumi allikateks on pähklid, rasvane kala, banaan ja täisteratooted. Magneesiumi taset võivad vähendada kofeiin, teatud ravimid, alkohol, väga soolane ja magneesiumivaene toit. Lühiajalise puuduse tunnusteks on väsimus, nõrkus, isutus ja lihastõmblused. Kõige tuntuim kõrvaltoime liigtarbimisel on kõhulahtisus, sellepärast leidub seda ka lahtistites. Magneesiumil on mitmed koostoimed ravimitega, seega tuleks manustamisel pidada vahet 4-6 tundi enne või pärast ravimi võtmist.

Glükoosamiin