Väiksem elektriarve saab peagi võimalikuks: Paldiskisse tuleb Eesti esimene energia vesisalvesti

Paldiskisse maa alla rajatav vesisalvesti on tasasele maastikule projekteeritud vesisalvesti demoprojekt, et kasutada seda tehnoloogiat hiljem mujalgi maailmas. 500megavatise võimsusega salvestist peaks saama just see lahendus, mis võimaldab Eestil 100% taastuvenergiale üle minna. „2030. aastaks pärineb kogu riigis tarbitav elekter taastuvatest energiaallikatest – see on Eesti seadustesse raiutud eesmärk, mida vesisalvesti aitab täita,“ sõnab Siitam.