USKUMATU! Maalehe piknikule saabus metssiga

Türgi maanteedel võib sageli näha ulukite eest hoiatavaid märke, kitse asemel on neil aga metssea siluett. Probleem on tõsine - moslemitena türklased sealiha ei söö ega soovi end rüvetada ka nende jahtimisega. Nii paljunevadki kärssninad kontrollimatult.

Tõsi on ka see, et päris ootamatult sea külaskäik reisiselle ei tabanud. Giid oli varem rääkinud, et tema sõbrad on sealkandis metssigu näinud ning ka hoiatasid nende eest, kuid seda kuigi tõsiselt ei võetud. Seltskond on ju suur, peeti kõnet ja oli üksjagu lärmakas.