TULEB TUTTAV ETTE | Türgi farmer: põllumajandusega rikkaks ei saa, aga tuleme ots-otsaga kokku

Değirmen’i talu asub Türgi lääneosas, mitte väga kaugel Egeuse merest. Talu nimi viitab veskile ja farmi territooriumil on tõesti kunagi olnud vesiveski, selle suur hooratas rõõmustab restorani ilmestaval veesilmal rahvast veel praegugi.

Praegu jõuab vesi põldudeni küll kaasaegsel viisil, aga pumbata tuleb ikka. Ilma niisutussüsteemideta ei ole Väike-Aasias mõtet midagi kasvatada üldse üritadagi.

Değirmen on ökotalu, mis tähendab, et kemikaale ei kasutata ja nii palju kui võimalik, tehakse ära käsitööna. Kahjureid tõrjutakse bakteriaalse „biorelvaga“ – näiteks viinamarjaistandust tuleb sellega pritsida vegetatsiooniperioodil iga kümne päeva tagant. Tomatite kasvuhoonesse aga meid ei lastagi, et me kogemata ei laseks sealt välja liblikaid, kes on palgatud kahjureid tõrjuma.

Linnast ära maale

Kui küsin talu omanikult, Gürsel Tonbul’ilt, et kuidas nii laia tegevusampluaaga ja ilma spetsialiseerumata on võimalik majanduslikult hakkama saada, selgitab ta, et edu aluseks on suuresti õigel ajal alustamine. „Eesmärk on kasvatada kõike, mis siin kliimas kasvab,“ täpsustab ta.

Riigi toetusi farmis ei kasutata. Midagi küll saaks küsida, aga seda on nii vähe, et Gürseli sõnul ei tasu selle nimel end bürokraatiaga vaevata.

Gürsel on tegelikult ametilt inglise keele õpetaja (ja senise reisi jooksul ka esimene ja ainus, kellega on võimalik selles keeles suhelda), põllumajandust on ta õppinud vaid vanaisadelt.

Nemad omakorda on pärit Balkani türklaste suguseltsist. Ehk see on üks põhjuseid, miks Gürsel on valinud euroopalikud väärtused. Türgis oleneb üsna palju konkreetse pere traditsioonidest ja piirkonnast, kuivõrd austatakse moslemitraditsioone. Naise roll on siin aga oluline olenemata sellest, kas ta kannab pearätti või mitte.