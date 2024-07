VIIMANE VÕIMALUS | Targu Talita loosib lugejate seas välja Samsungi tahvelarvuti!

Kuna ajakirjandus on viimastel aastakümnetel tundmatuseni muutunud ja üha enam lugejaid eelistab digitaalseid väljaandeid, peab ka Maalehe tarbija nõuandelisa üldiste trendidega kaasa minema. Alates maikuust hakkab Targu Talita ilmuma paberil üle nädala, kuid saab iga päev muutuva ja värskeneva veebikülje.

Hea uudis tegijate jaoks on seegi, et nii ei piira mahukamate nõuannete avaldamist paberväljaande maht ning sisu on mitmekülgsem ja rohkema pildimaterjaliga.