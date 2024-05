ILMATEADE | Mai keskel saabub uus külmalaine, võimalik on ka lörtsisadu

Kuu algus on olnud mõnusalt soe ja kuiv. Nädalavahetusel saabub meieni aga külmem õhumass, mis annab tunda just pühapäeval. Kuu esimese kolmandiku lõpul, teise algul toob põhja poolt saabuv madalrõhulohk meile vihma ja võimalik on ka ajutine lörtsisadu.