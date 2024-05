Nurmenukk on õnne, armastuse ja kevade saadik

Nurmenukud on väekad kevade saadikud.

Nurmenukk on juba ammusest ajast olnud oluline taim eri rahvastele. Juba vanad kreeklased pidasid teda jumalate kodu Olympuse mäe taimeks. Ühe legendi järgi on ta saanud endale taevavõtmekese nime selle järgi, et aitas inglitel leida maa peale kukkunud taevavõtmeid.