Öös on hääli: korin, mulin ja ihumine. Häälitsejaks ei keegi muu kui jämme jurak

Minust ligikaudu kvartali kaugusele jääb metsarada vanas männikus, kus hiljuti leiti metsisekukkede tegutsemise jälgi. Tean, et metsisemängu seal registreeritud pole. Koos minuga on metsiseseiret tegev sõber. Oleme tulnud kontrollima, kas on leitud metsise uus, teadmata mängupaik.