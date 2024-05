Päikeseprillide eelistused seenioritele

Kevad on taas kätte jõudnud ning sageli kurdavad vanemad inimesed selle üle, et nad ei tea milliseid päikeseprille peaks valima, sest osadel on lähedale vaatamisega raskusi, teistel aga probleem nii lähedale kui kaugele vaatamisega ja seejuures ei soovita osta igaks olukorraks erinevaid päikeseprille. Sellises olukorras sobivad hästi optilised päikeseprillid, mis on saadaval nii ühe- kui mitmevaatelistena, ehk siis mis on sobilikud kas lühi-või kaugenägelikele või presbüoopidele, kes ilma prillide abita ei näe lugeda. Eriti mugavad on mitmevaatelised optilised päikeseprillid, kuna nendega saab nii lähedalt lugeda kui ka kaugele teravalt näha ja seda ühe paari päikeseprillidega. Iseäranis oluline on liikluses liigeldes enda silmanägemist korrigeerida ja samal ajal ka päikese eest kaitsta, et nägemisulatus ja -teravus oleksid piisavalt head.