MAALEHE REIS | Türgi pakkus reisisellidele oodatust teravamaid elamusi

Türgi vibratsioonid

„Pallisõit oli jah teravate emotsioonidega, kokkupõrgetega,“ lisab Kristiina Prants Saaremaalt. Daamid loetlevad, et nad põrkasid kokku kõigepealt puudega, siis teise palliga ja lõpuks raadiomastiga. „Auk oli pallil sees,“ tõdes Kristiina. Midagi ohtlikku see endast siiski ei kujutanud ning pallituur tehti rahulikult ja edasiste viperusteta turvaliselt lõpuni.

Seekordse Maalehe reisi võitja Marju Arumäe Rakverest on Türgis varemgi käinud, kuid seni rannapunhkustel läbi turismifirmade ja seda ka 10-15 aastat tagasi. Mis on vahepeal muutnud?

Tema abikaasa ja reisikaaslane Aare ütleb, et kõik on kallimaks läinud. Marju lisab, et siis tundus Türgi eestlasele odav, nüüd aga inflatsiooni tõttu mitte. Muus osas on aga elu-olu samasugune.

Seni eredaim mulje seekordsest Maalehe reisist on Marju arvates just Maalehe päev, ning seda ütleb ta täiesti siiralt.

„Sellist elamust tavalise reisiga ei saa,“ ütleb ta viidates Maalehe päeval toimunud külade ja ökotalu külastusele ning küllap ka piknikule. „Kõige suurem elamus on tegelkult see reisisellide kogukond, mis on tekkinud. Siin on inimesi, kes on kümneid aastaid koos käinud just Maalehe reisidel. Juba lennujaamas jäi silma, kuidas üksteist ära tunti ja soojalt tervitati.“