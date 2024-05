Ema Leelo Tungal ja tütar Maarja Kangro: kas ema hääletas tütre kirjanike liidu juhiks valimise poolt?

Kirjanik ja tõlkija Maarja Kangro valiti hiljaaegu Eesti Kirjanike Liidu juhiks. Ta on esimene naine ses ametis ja ütleb, et praegu tekitavad uued võimalused hasarti. Rakvere teater valmistub just samal ajal tooma lavale Kangro väga isiklikku lugu naiseks olemisest – kunstlikust viljastamisest.