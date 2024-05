Miks tulbid jalalt murduvad?

Üks vana ja kõige loodushoidlikum meetod on muttide ja vesirottide tõrjumine tugevalõhnaliste taimedega. Need võivad olla näiteks püvilill, sügislill, erinevad laugud, piparmünt ja meliss. Väga efektiivseks on peetud leeskputke ja aedruuti. Lõhnavate taimede istutamine tulbipeenardele ja lõhnataimede toppimine mutikäikudesse on mõnel pool tulemusi andnud, kuid suuremat muttide laastamistööd need ei pidurda.