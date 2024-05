Grillmeister Rain Käärst jagab nippe: kuidas grillida ribi pehmeks ja mahlaseks?

Liha valides pidage silmas, et mida õhem on ribi, seda kiiremini see küpseb. Grillima hakates kallake kõigepealt süsi vaid ühele söevanni poolele ja jätke grilli teine pool tühjaks. Nii tekivad grillis küpsetamiseks kuumem ja jahedam tsoon. Seejärel eelsoojendage grill 250 kraadini ja asetage ribid kuumemale tsoonile, nii et kelme on allpool. Paigutage tükid üksteisest u 2–3 cm kaugusele, et õhk pääseks nende vahel liikuma. Sedasi ei hakka ribid higistama ja saavad ühtlaselt küpseda.