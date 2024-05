Maaleht Türgis: see polnud mingi tavaline ringreis!

„Tundus, et pole võimalik võita, aga...“

„Tuleb eitada,“ vastas Marju naerdes, kui talt küsiti, kuidas õnnestus endale ja abikaasale reis võita.

Oma sõnutsi tal siiani nii suurelt vedanud ei ole, pigem lähevad võidud teistele. „Sel korral mõtlesin, et sihtkoht ei sobi, sest Türgis oleme varem puhkamas käinud. Ja aeg ei sobi. Ja et nagunii ma kunagi midagi ei võida!“

Marju ja Aare on mõlemad kõvad reisijad. Viimased kümmekond aastat ei ole nad reisibürood kasutanud, vaid oma reisid ise korraldanud. Enne koroonat jõudis paar käia kaks korda Hispaanias. „Ise broneerisime ööbimised, võtsime rendiauto,“ meenutab Marju. „Viimastel aastatel olemegi Euroopat avastanud.“

Eriti kiidavad Arumäed Poolat, kust tavaliselt sõidetakse lihtsalt läbi. Tegelikult on see suur ja ilus maa, kus on vaadata nii loodust kui ka vaatamisväärsusi. Ka sel suvel on neil plaanis sinna minna.

Türgis on nad varemgi käinud, kuid seni turismifirmade kaudu rannapuhkustel ja seda ka 10–15 aastat tagasi. Mis on vahepeal muutnud? Aare ütleb, et kõik on kallimaks läinud. Marju lisab, et siis tundus Türgi eestlasele odav, nüüd aga inflatsiooni tõttu enam mitte. Muus osas on aga eluolu samasugune.