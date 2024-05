OTSEÜLEKANNE | Alanud on Maalehe eakate festival! Peaesinejateks Inga ja Toomas Lunge

Sama on teinud teisedki huvilised üle Eesti ja mõnel pool on juba bussidki täis broneeritud.

„Aga mis siin imestada,“ leiab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Programm on ju selline, et tõmbab ka nooremat rahvast. Tarkuseteri tervise heaks ja mõnusat pingevaba ajaveetmist vajavad vahel kõik.“

Varasemate aastate pealt võib öelda, et igaüks liigub tiheda programmiga üritusel omas tempos. Kes väsib, saab puhata ja samas ekraanilt laval toimuvat ikkagi jälgida, ilma et millestki ilma jääks.

Mullu kujunes kõige tulisemaks poliitikute debatt, mille teemaks oli hoolekandereform ja kaugele näha erakondade omavaheline vastasseis. Lavalt pääsenud poliitikud olid üsna punetavad ja higised, samuti tõdesid nad, et harva on võimalik nii suure rahvahulga ees väidelda.

Tänavu tulevad lavale Euroopa Parlamenti kandideerijad, ning kuna debatti juhib ka sel korral Rein Sikk, siis võib ette arvata, et hõlpu rääkijatele ei anta ja rahval on, mida kuulata ja vaadata.

Rein Sikult on festivalil tulemas ka tõsielust korjatud näidetel põhinev ülevaatlik kirjeldus sellest, millised äpardused on rahvatantsijaid esinemistel saatnud ja kuidas neist on välja tuldud. „Rebenevad püksid ja kaduvad rinnahoidjad on sellest kõigest vaid väike osa,“ märkis ta ise ega hakanud enamat reetma. Kohapeal kuuleb!