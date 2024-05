Vajalik meede või tüütu lisakohustus? Talumeeste süsinikujälg mõõdetakse peagi täpselt ära

„Ärge kartke süsinikujälge, nähke selles eelist,“ innustas hiljutisel piimafoorumil meie tootjaid rahvusvaheline piimandusekspert Christophe Lafougere. Ta selgitas, et näiteks rahvusvaheline piimanduskontsern Arla ei võta enam farmeritelt vastu sellist piima, mille ettevõtte CO 2 jälg on mõõtmata, aga maksab parema jälje eest lisaraha. Süsinikujälg on kasvuhoonegaaside (KHG) heite koguhulk mõõdetuna CO 2 ekvivalentides 1 kg toote kohta.