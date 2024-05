ILMATEADE | Eestit näpistab krõbe öökülm, kohati sajab lund ja lörtsi

Kolmapäeval (8.05) ulatub Skandinaavia põhjaaladelt Läänemere kohale vööndina kõrgrõhkkond, mille külje all on nii lääne kui ida pool madalrõhualad. Eesti idaservas sajab mõnes kohas veidi lund ja lörtsi, saartel päeval veidi vihma. Tuul on mõõdukalt tugev, puhub valdavalt põhjakaarest, saartel päeval idakaarest. Õhutemperatuur on öösel -1..+1°C, rannikul kuni +5°C, päeval 4..9°C.