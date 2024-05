Suri Pärnumaa tuntud talupidaja Tiiu Saare

Nii püüab Seljametsa külas pilku Tiiu Saare rajatud kaunis torniga elumaja – see on Sõnni talu, mis on ehitatud tiigi kaldale, üle vee viib kaarsild. Väiksema maja kõrvale on ehitatud suurem, huvitavate murtud katusenurkadega maja. Taluperenaisest hobiarhitekti käekirjaks olidki eelkõige huvitavad katusedetailid ja oskus olemasolevat keskkonda arvestades leida originaalseid lahendusi. See kaunis külaelu idüll läbi taluarhitektuuri jääb kestma üle aegade.