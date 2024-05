ILMATEADE | Öökülmad pole veel läbi! Üle maa hakkavad levima sajupilved

Neljapäeval (9.05) liigub kõrgrõhkkond üle Eesti Läti ja Leedu kohale. On sajuta ja laialdaselt selge taevaga ilm. Tuul on öösel sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ning puhub Virumaal läänest, loodest, saartel kagust, päeval tugevneb lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-4, rannikul kuni +4°C, päeval 6..11°C.