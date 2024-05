„Pangatöötaja viib teie raha turvalisemale kontole.“ Ida-Virumaa mees kaotas internetikelmidele 18 200 eurot

Hoiatuskampaaniatest hoolimata satuvad inimesed endiselt internetikelmide õnge. Varaste põhjendused on lihtsad - pangakontol olev raha on ohus ja see tuleks sealt välja võtta ning „turvalisse“ kohta paigutada. Räägitakse ka „salajasest politseioperatsioonist,“ mille tulemuseks on aga ikka rahakaotus.