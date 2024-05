Maalehe Eakate Festival: „Toomas Lunge armastab vanu inimesi!“

Inga märgib, et esinemisest loobumine ei tulnud kõne alla ka seetõttu, et Toomas on vanainimeste lemmik. „Ta armastab vanu inimesi!“ teatab Inga Lunge.

Nii sõitsid nad öösel Tartusse ja täna keskpäeval särasid juba Eesti Rahva muuseumis laval sadade eakate silme all. „Kui vaadata lavalt publikut, siis mulle tundub, et eakatel läheb hästi. Nad on teadlikumad vaimsest tervisest, oskavad end rohkem hoida,“ räägib pärast esinemist Inga Lunge.

Kui Maalehe lugejana oli Toomas Lunge teadlik, milline rahvamöll kaasneb eakate festivaliga, siis Ingal puudus ettekujutus ja sai paraja üllatuse osaliseks: „Arvasin, et on palju inimesi, aga mitte nii palju! See, et kohale tuldi, on väga suur asi! Loovad endale võimalusi, kust saada juurde energiat. Saavad teistega koos olla. Põhiline ongi see, et eakad saaksid kodust välja ja ei jääks koju istuma. Väga tänuväärt ettevõtmine.“

Kuidas meeldisid esinejad rahvale?

Tartumaa kohaliku naise Pilvi sõnul on kogu üritus väga hästi korraldatud. „Vanainimestele mõeldud üritusi on Eestis kahjuks vähe. Esinejad väga meeldisid, ei teadnudki, et Inga nii hästi laulda oskab,“ lisab ta. Teised daamid noogutavad agaralt kaasa.

Pilvi naaber Nadežda väidab, et ka teised esinejad olid väga tublid ning ürituselt sai palju kasulikku infot. „Matveret oleks muidugi ka tahtnud kuulata, aga kui inimene on haige, siis ei ole midagi teha. Lunged said väga hästi hakkama,“ lisab ta.