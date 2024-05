Eduard tõdeb, et autoga on keeruline sõita. Mitte selles mõttes, et oleks vähe mugavusi, vaid seetõttu, et huvilised pidevalt tahavad autot ära osta. Mees on seni keeldunud nii resoluutselt, et isegi hinnani pole kunagi jõutud. „Autot ja naist ei vahetata!“ teatab ta uhkelt „Nii kaua, kui mina elan, siis usun, et ka auto peab vastu.“