„Kes on muremõtetega, istub kodus ja kraabib voodiäärt!“

Juba kell üheksa hommikul on ERMi parkla autodest pungil. Suured bussid toovad rahvast festivalile Eesti igast nurgast. Tulijate seas on ka 81aastane Tõrva mees Eduard Nigol, kes tuulutas oma Žigulit 70 kilomeetrit pika otsaga Tartusse. Mees tõdeb, et ostis auto 50 aasta eest ja tänavu jaanuaris tähistati neljarattalise pereliikme juubelit. „See auto on mul samamoodi kõrval olnud nagu abikaasa. Nii kaua, kui mina elan, usun, ta peab ka vastu, ja veel kauemgi,“ loodab Eduard.