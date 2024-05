NÄDALAVAHETUSE ILM | Õhutemperatuur tõuseb kuni 15 kraadini

Laupäeval (11.05) eemaldub madalrõhkkond Venemaa sisealade suunas ja Skandinaaviast liigub kõrgrõhuala Läänemerele ning haarab enda rüppe kogu Läänemere piirkonna. Meil kahe rõhuala piiril on ilm sajuta, kuid loodetuul on tugev, eriti just Ida-Eestis kus tuuleiilid ulatuvad 15, Virumaal 17 m/s, õhtuks tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel -1..+4°C, rannikul kuni +6°C, päeval 9..13°C, tuulele avatud rannikul kuni +6°C.