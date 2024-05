Uus nädal tuleb soe ja olulise sajuta, õhutemperatuurid ulatuvad üle 20 kraadi

Ilm on minemas aina kevadisemaks.

Esmaspäeval kõrgrõhuala nõrgeneb ja suureneb hoovihmavõimalus. Tuul on nõrk ja õhumass kevadiselt soe. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi ning päeval tõuseb 13 kuni 18 kraadini, rannikul on jahedam.