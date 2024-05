FOTOD | Õppelahingute eelõhtul kees Kilingi-Nõmmel laadamelu

Uulu kandist kauplema tulnud Tiina, kes koos on mehega pool elu taimi pereettevõtmisena kasvatanud, märkis, et jahedate ilmade ja hiljutiste öökülmade tõttu, ei julge inimesed veel taimi väga osta.

„Eelmisel aastal oli müük parem. Nüüd öökülmad näpistavad alles,“ lisas ta. Tiina sõnul maksab tomatitaim kaks eurot tükk, samas hinnas on ka maitsetaimed. Ampli lilletaimed maksavad muidugi rohkem.

Noor naine peab mesilasi juba kolmandat aastat ja tema tagasihoidlikul väikeettevõttel on 13 peret. Tallinnas kontoritööd teinud Helen otsustas koondamise järel teha kannapöörde ja kolida maale ning hakata mesilasi pidama. Aastaga õppis ta mesilastega toimetama ja sai kindlust, et ükskõik millise uue ameti õppimiseks ei kulu palju aega kui tõsiselt käsile võtta, et omandada kardinaalselt teine amet.