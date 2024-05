Lokkav rotikoloonia: Pärnu kesklinna „tondiloss“ kubiseb närilistest juba terve kümnendi. Ametnikud sekkuda ei taha

Liiva tänava rotikoloonia on rohkem kui kümnendi vanune lugu, viimati oli teema meedias eelmisel varakevadel. Ega see midagi oluliselt muutnud, rotid on vaat et veelgi julgemaks läinud. Ühel hiljutisel päeval olid rotipojad inimeste silme all siblinud keset sõiduteed. Kuna tänaval on lai kõnnitee, kus inimesi palju liikumas, jäävad ka tondiloss, selle asukas ja õuel vabalt tundev näriliste parv pidevalt möödujatele silma.