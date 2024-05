Legendaarset lasketiiru pool sajandit hoidnud Anne Vasarik: „Elu on nagu mäesuusatamine, eksimisruumi pole“

Aastate jooksul on majaga plaane peetud, projekte koostatud, aga reaalsus on midagi muud. Spordihoone seisab nagu viiskümmend aastat tagasi. Samamoodi nagu Anne, kellega ei jaksa isegi aeg võidu joosta. Olgugi et kohe tuleb tema esimeseks vanusenumbriks juba kaheksa.