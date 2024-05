Eesti looduskaitse kõrgeima tunnustuse Kumari preemia pälvisid Aleksei ja Kaja Lotman

Kaja Lotmani töö on olnud tihedalt seotud Euroopa Kaitsealade Liiduga (EUROPARC). Oma tööd tehes on ta edendanud Euroopa kaitsealadel loodushoidlikku põllumajandust, rõhutades turumehhanismide kasutamis tähtsust kohaliku majanduse ja looduskaitse toetamises. Ta on töötanud kogu oma elu selle nimel, et Eestis säiliks elujõuline looduskaitse.