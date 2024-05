Gardesti taimevõlur Tea: meil on taimedelt palju õppida!

Taimed, põõsad ja puud toovad rõõmu

Tea elu on olnud aiandusega köidetud lapseeast alates On ka mõistetav, et laps, kelle ema on aiandusagronoom, saab taimearmastuse pisikust juba varases nooruses nakataud.

„Nii palju, kui mäletan, on olnud taimed. Õuetaimed. Toataimed,“ muheleb naine, kel täna Räpina aianduskooli lõpetanuna on ette näidata aianduse eriala, (süvendatult puu- ja köögiviljad), maatikuehituse eriala ja klassikalise aianduse eriala tunnistus. Lisaks on Tea saanud end ka välismaal täiendada: praktikad Soomes, Norras, Saksamaal, Hollandis. Eestis on kogemusi kogutud Tartu botaanikaaias ja Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses.

„Mu elus on olnud aeg, mil põhitööks oli hotellindus. Toona oli aiandus hobi, ent siis pöördus liivakell teistpidi ja nüüd on minu põhitöö taimedega seotud,“ ütleb ta.

Kuigi Tea põhifookus on täna toataimedel, sisehaljastuse ja taimeseinte loomisel, ei malda ta siiski pelgalt sellega piirduda – nii tunnistab ta, et südamelähedane teema on ka aedade hooldamine ja rajamine. Tartu Maheaias on Teal endalgi krunt, kus ta kasvatab köögivilju, viljapuid ja marjapõõsaid ning katsetab viljapuude pookimist. „ Peast aednik noh,“ ütleb ta rõõmsalt ja nendib, et rohevahetus ja taimedega tegelemine on üha popim teema üle Eesti.

Küsides ja arutades lahendusteni

Universaalset retsepti toataimede eest hoolitsemiseks on võimatu anda: on ju iga taim isemoodi, erinevate vajadustega. Oluline on välja mõelda, milline taim kellelegi sobib.

„Ma ütlen alati, et me olemegi siin selleks, et aidata. Tulge, küsige, mõtleme koos ja leiame lahenduse. Mõnikord inimesed küsivad taime näidates, et kas see neile sobiks või kas nii võib taimi hooldada? No muidugi võib, kõike võib teha, meie saame lihtsalt kogemusi ja soovitusi jagada ning infot anda, mis on ohutegurid ja millega taimehoolduses arvestada,“ sõnab Tea. „Aga alati võib juhtuda, et see, mis mul ei toimi, võib kellelgi teisel hästi toimida.“