ILMATEADE | Soojalaine käib täie hooga. Suuremat sadu tuleb oodata nädalaid

Ööl vastu kolmapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.

Kuivus ootab ees

Keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak sõnab, et tuleoht on väheste sademete tõttu tõesti suur, aga sirgunud värske rohi on katnud vana kuiva kulu ja leevendab mõnevõrra hetkeseisu. Samas lähiaja ilmapilt olukorrale leevendust ei too. Kõrgrõhkkonna ülekaalu jätkumisel pole märkimisväärseid sademeid nädala, halvemal juhul kahe nädala jooksul loota. Kevadine kuivus on taimekasvule tugevaks pärssivaks teguriks. Kui juunis piisavalt vihma sajab, siis sel juhul toob see loodusele leevenduse ega too ikaldust. Prognoosi suveks ei ole aga olemasolevate infoallikate põhjal veel võimalik avaldada.