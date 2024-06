Šotimaa põllumajandus on nagu filmis: troonivad lambad ja viski

Seumas Campbell on crofter (väiketalunik), kes tegutseb imelisel Skye saarel. Ta rendib paarikümmend hektarit karjamaad mäejalamil, selle eest maksab renti 200 naela hektari kohta aastas, ning lisaks on tal veel sadakond hektarit mägedes. Šotimaal, kus öeldakse olevat viis miljonit lammast, on ta oma 600 mustapealist (blackface) tõugu lambaga tõepoolest väiketalunik. Nii peab hakkama saamiseks olema ka veel teine töö. Seumase oma on üsna eriline.