Maalehe Eakate Festivali külalised nautisid sisutihedat päeva!

Maalehe Eakate Festivali laval oli tihe programm, kus eakad said osa mitmetest põnevatest aruteludest. Jagati turvalise e-ostlemise põnevaid nippe ja teadmisi ning kuna fookuses oli ka eakate tervis, õpetas Südamekodude treener eakaid võimlema. Samuti jagati infot toidulisandite, ortooside ning selle kohta, kuidas olla võimalikult terve.

Peale tiheda programmi oli Eesti Rahva Muuseumis kohal oma tooteid ja teenuseid müümas ning tutvustamas rekordiliselt 45 ettevõtet. Eakad said päeva jooksul tutvuda ettevõtete ning nende pakkumistega eakatele.

Euroapteek lõi ERMi miniapteegi, kust eakad said osta parimate pakkumistega erinevaid tooteid, samuti oli mitmeid ettevõtteid nt Invaru, ITAK, TZMO, OCUTEIN, TENA, Tervise Abi, KBM Tervis, Estkeer, SleepAngel jt kes tutvustasid eakatele mõeldud abivahendeid ja tooteid, millega elu mugavamaks muuta. Telia andis nõu, kuidas tänapäevased vahendid on eakatele abiks lähedastega suhtlemisel, Coop Pank rääkis rahateemadel, Eesti Pakendiringlus jagas näpunäiteid prügisorteerimiseks, Germalo Reisid tutvustas eakatele suunatud reise ja Rimi jagas seenioridele infot esmaspäeva soodustusest.