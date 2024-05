Riik tõmbab üheeurosele nuhkimisele pidurit

Mullu tehti ainult nime ja isikukoodi järgi e-kinnistusraamatust üle nelja miljoni päringu. „See on ikka päris suur arv, ka mulle tuli üllatusena,“ tõdes justiitsminister Madis Timpson Maalehele. „Eesti rahvas on tõesti uudishimulik. Aga – kodu on meil puutumatu ja eraelu on püha.“