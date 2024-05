Thuni külvikalender juuniks: kuu alguses ja lõpus on planeedivarjutused, millel negatiivne mõju

Juuni esimene pool on ilmselt küllaltki jahe. Merkuur ja Veenus on 17. juunini koos Päikese, Jupiteri ja Uraaniga Sõnni maaelemendis. 3. ja 4. juunil on ka maatrigoon. Teises pooles võib oodata rohkem valgust ja soojust, kui Merkuur ja Veenus rändavad Kaksikute valguselementi ning Marss siseneb 8. juunil Jäära tähtkujusse. Ka juunikuu alguses ja lõpus on planeedivarjutused, millel on negatiivne mõju.