Miks lasta võililledel rahus õitseda?

Sain tunnistada, et iga ilmaga on praegusel ajal kindlalt võililletruud tillukesed ritsikavastsed. Kaht esimest nägin meie aias tänavu 9. mail ja nüüd esmaspäeval oli neid juba nii palju, et vähemalt üks jäi igal peatumisel vaatevälja. Nemad kuuluvad võilillehuviliste putukate sellesse rühma, kes vitsutavad, et ruttu suureks saada, aga jalutajale inimesele jäävad tavaliselt märkamata.