Koerahammaste õitsemine on üks kevade kõrghetki

Kui avamaa alpikannide kasvatamine ei taha paljudel õnnestuda, siis koerahambad näikse olevat märksa leplikumad. Lehtmetsade asukana sobib neile iseäranis hästi mõne puu või põõsa naabrus. Õitsemise ajal on need veel raagus, sestap vajalikku päikest saavad koerahambad piisavalt. Osaline okaspuude vari ei näi neid samuti häirivat, see võib õitsemise aega isegi pikemaks venitada.