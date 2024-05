Aromaatne sidrunmeliss annab hea une

Olen märganud, et taimedega alles tutvust tegevad inimesed postitavad pildi küsimusega: kas tegu on melissi või piparmündiga? Sarnasusi leiab, eriti noorte taimede hulgas, aga kui muidu ei õnnestu vahet teha, siis nuusutades kindlasti - melissil on tuntav sidrunilõhn.