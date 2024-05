„Õigupoolest see polegi töö. Pigem on see meie elu“

Kaja ja Aleksei Lotman seostuvad hulgale Eesti inimestele tänavu 20. sünnipäeva tähistava Matsalu rahvuspargiga: paljuski on see nende nägu. Preemia määramisel mängis rolli ka Lotmanite töö inimeste kaasamisel looduskaitsesse. Samuti oli oluline nende panus keskkonnasäästliku põllumajanduse ja pärandniitude hoolduse edendamisse ning tähelepanu pööramine looduskaitsjate järelkasvule. Just Kaja ja Aleksei Lotman algatasid noorte looduskaitsjate tunnustamise. Lotmanite tegevusel on olnud rahvusvahelist haaret: mõlema tööd on tunnustatud nii kodu- kui ka välismaal.