VIDEO | Britid polnud elu sees puid ladunud! Sõdurid heastasid teede lõhkumist vanamemme abistades

„Briti üksustest on siinsel õppusel 800 inimest. Tehnikat on 130 ühikut, mis on valdavalt suured masinad ning teevad teedel ja maha sõites kahju. Kohalikud inimesed on viisakad ja kannatlikud. Oma abivalmidust näidates saame tõestada, et tahame olla head külalised,“ rõhutab 20 võitlejat majapidamistöödele toonud major, kelle üksus on end kilomeetri kaugusel karjääris sisse seadnud.